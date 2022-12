Site pharmaceutique à Nyon – La production de spray nasal tourne à plein régime Les lignes de l’ancienne usine de Novartis à La Côte fabriquent plus de 400’000 flacons par jour, sept jours sur sept. Sylvain Muller

Des flacons d’Otrivin dans une pharmacie zurichoise (image d’illustration). KEYSTONE – GAETAN BALLY

«Atchoum» et donc «pschitt-pschitt» sont de retour! Après deux hivers masqués, les nez des Vaudois retrouvent le rhume en force, du moins si l’on en croit la demande pour l’Otrivin, le spray nasal le plus vendu du marché. Responsable du site de production de Nyon, Aurélien Udry annonce une hausse de la production de 40%.

Dans un article de nos confrères de la «Neue Zürcher Zeitung», le spécialiste explique que pour répondre à la demande, l’entreprise fait désormais tourner ses chaînes en continu aussi le week-end: 280 sprays nasaux sont produits chaque minute, soit 16’800 par heures et plus de 400’000 par jour!

«Les médecins installés décrivent clairement une augmentation des consultations pour ce type d’infections en ce moment.» Cathy Gornik, chargée de communication au Département de la santé et de l’action sociale

«Les médecins installés décrivent clairement une augmentation des consultations pour ce type d’infections en ce moment», confirme Cathy Gornik, chargée de communication au Département de la santé et de l’action sociale. Elle en profite pour rappeler que l’usage de ces sprays n’est pas anodin: «Ces médicaments à base de vasoconstricteurs nasaux peuvent engendrer des événements indésirables, toutefois rares. C’est pour cette raison que la durée du traitement ne devrait pas dépasser 5 jours.»

Un excès de vaporisations peut également provoque une «accoutumance»: la muqueuse nasale s’habitue à la substance décongestionnante et le nez se rebouche dès que l’on cesse d’utiliser le spray.

Lancé en 1956

Lancé en Suisse en 1956 par la société suisse romande Zyma, le spray Otrivin est désormais décliné en une douzaine de variantes et est distribué dans 110 pays. Il est aujourd’hui propriété de la société britannique Haleon, leader mondial des médicaments en vente libre avec une part de marché de 7,3%.

La multinationale née d’une séparation du groupe GSK en février 2022 compte 22’000 employés à travers le monde, dont 1100 à Nyon. Ce qui en fait, au passage, le plus grand employeur du district. Récemment modernisée, l’usine vaudoise spécialisée dans les produits liquides et semi-solides a livré plus de 250 millions d’unités en 2021.

