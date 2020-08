Allemagne – L’industrie et le commerce se remettent de la crise Fortement touchée par la pandémie, la production industrielle a rebondi de 8,9% en juin en Allemagne alors que les exportations ont augmenté de 14,9%.

Les secteurs du commerce et de l’industrie ont enregistré une poussée de leurs activités au mois de juin. KEYSTONE

Le commerce extérieur et la production industrielle allemands ont connu une nouvelle poussée significative au mois de juin, signe que la machine économique allemande reprend des couleurs après le choc causé par la pandémie du Covid-19.

La production industrielle en Allemagne a rebondi de 8,9% en juin, amplifiant un rebond entamé en mai (+7,4%, corrigée à la hausse) après le plongeon consécutif à la crise sanitaire, a indiqué vendredi l'office fédéral des statistiques.

Ainsi, cet indicateur ne se situe plus que 12% en dessous de son niveau de février, avant la crise du coronavirus, et le recul est de 11,7% en comparaison annuelle.

Les exportations ont elles augmenté de 14,9% sur un mois, à 96,1 milliards d'euros, après un premier bond de 9% au mois de mai, mais en se situant encore en retrait de 16% par rapport au mois de février, a également indiqué Destatis, toujours en données provisoires et corrigées des variations saisonnières.

En données brutes, elles ne reculent que de 9,4% sur un an.

Rebond en forme de «V»

Conjugué à une hausse plus modérée des importations, de 7% sur un mois, soit 80,5 milliards d'euros, le commerce extérieur voit son excédent s'envoler sur le mois à 15,6 milliards d'euros, presque à son niveau d'il y a un an (16,5 milliards) et après 7,1 milliards en avril, en données brutes.

Coté secteurs, la production des biens d'équipement a fortement augmenté de 18,3%, signe que l'investissement est reparti, alors que celle des biens de consommation a progressé de 7,3%.

Dans l'industrie automobile, la production a bondi de 54,7% par rapport au mois précédent mais reste encore de 20% inférieure à celle de février 2020.

Les données du jour «confirment au moins le rebond en forme de ‹V› après la levée des mesures de confinement», commente Carsten Brzeski, économiste chez ING.

Reste, selon lui, que «les risques d'une deuxième vague de confinement, d'augmentation du chômage permanent et de changements structurels de l'économie découlant du Covid-19 font qu'il est très peu probable que cette reprise en V dure longtemps».

ATS/NXP