Tension à l’école de Blonay-Saint-Légier – La prof refuse le masque, les élèves font classe à part Des parents ont donné l’alerte face à une maîtresse de musique qui refuse la protection contre le Covid-19. La direction met les enfants à l’écart. Philippe Maspoli

Les enseignants ont l’obligation de porter le masque en classe (image d’illustration). AFP

Les mesures contre la propagation du Covid-19 mènent parfois à des situations ubuesques. Une histoire étonnante mais tendue se déroule ainsi ces jours dans une école, plus exactement à l’Établissement primaire et secondaire de Blonay-Saint-Légier, dans les hauts de la Riviera lémanique.

Selon les témoignages, une enseignante de musique refuse totalement de porter le masque, pourtant obligatoire sur les visages des profs. Le père et la mère d’un des élèves de 8e année concernés, qui ont entre 11 et 12 ans, sont inquiets pour leur fils et pour la santé des enfants en classe. Ils ont appelé d’autres parents à les soutenir.