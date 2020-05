Molosse – La promeneuse de «Malone» plaide sa relaxe En mars 2019, un amstaff avait tué un épagneul nain à Écublens (VD). Celle qui le tenait en laisse s’oppose à sa condamnation. Benjamin Pillard

Désormais ex-maîtresses de «Malone», la quinquagénaire et sa fille n’ont pu le revoir qu’à une reprise, lors d’un test à la SPA. Dom Smaz

«Ce n’est pas moi qui ai provoqué l’agression mortelle, j’ai fait tout mon possible pour essayer de sauver ce petit chien. Je n’ai pas provoqué non plus les morsures sur la grand-mère de la jeune promeneuse.» Quinquagénaire de Renens (VD), Jocelyne* comparaîtra vendredi prochain devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.