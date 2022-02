L’invitée - La prophétie autoréalisatrice des journalistes

Derrière toute peur, se cache en général celle de mourir. À force de brandir le risque de condamner l’avenir de la presse en cas de refus du train de mesures, les journalistes n’ont-ils pas donné vie à ce qu’ils redoutaient? À jouer sur nos peurs, ils ont brandi celle de trop, la leur. Non, la population ne veut plus vivre dans la peur.

Nous sommes nombreux à attendre une introspection de la part des médias, mais elle ne vient pas.

«C’est la faute de la défiance des Suisses allemands face aux autorités», «en fait c’est le Conseil fédéral qui est désavoué», peut-on lire dans la presse depuis qu’a sonné le glas. Une défense bancale voire touchante de ceux qui voient la paille dans l’œil du voisin, mais pas la poutre dans le leur.

«La démocratie a parlé, elle sait qu’elle ne dépend pas des journaux pour exister.»

Et si les médias étaient le thermomètre d’une société malade? Nous ne pouvons pas blâmer les seuls journalistes, le mal est systémique. Mais la démocratie a parlé, elle sait qu’elle ne dépend pas des journaux pour exister. Ce n’est pas l’absence d’aide étatique qui menace la diversité de la presse, mais la non-variété des idées qui y sont véhiculées. Le journalisme actuel est son propre geôlier de la pensée, enfermé dans une politique de la peur.

Dans son ouvrage best-seller «Risque: la science et les politiques de la peur», l’auteur et journaliste Dan Gardner développe l’idée que notre évaluation des risques et les actions que nous entreprenons pour nous en protéger ne sont pas rationnelles, mais émotionnelles et provoquées par les médias et les politiciens.

Alors, si on arrêtait d’utiliser les émotions négatives pour obtenir des résultats? Oui, la peur est l’émotion primaire la plus vendeuse, mais elle nuit. Je propose aujourd’hui de laisser place à des pensées plus constructives.

Je sais que plonger en soi, faire face à ses responsabilités, ça fait mal. Oui, ça fait peur aussi, mais c’est salvateur, afin de reprendre son pouvoir et ouvrir la voie de la réconciliation.

La presse n’est pas morte

Après la sidération, place à l’action. Il existe des solutions. La presse n’est pas morte, il n’y a eu qu’un enterrement, celui d’une loi mal ficelée. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Peut-être que certains titres disparaîtront si les lecteurs ne sont plus au rendez-vous faute d’intérêt. Mais d’autres se créeront.

Quant à l’avenir du journalisme, il n’est pas menacé s’il saisit cette chance de se réinventer. Aucune profession ne meurt vraiment. Tous ceux que l’on disait condamnés se sont transformés. C’est justement ça que le public attend. Une mutation du paysage médiatique après plusieurs années de glissement vers l’uniformisation, la pensée unique et le politiquement correct.

Si les médias en place laissent passer leur chance, d’autres sont prêts à relever le défi. J’en fais partie.

Lena Ebener Afficher plus Journaliste, vice-présidente du comité romand «non aux médias contrôlés»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.