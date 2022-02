Patients Covid au CHUV – La proportion de vaccinés augmente aux soins intensifs La tendance à la hausse se confirme depuis le début du mois. Marie Nicollier

Le nombre de cas Covid aux soins intensifs du CHUV reste stable: une quinzaine ces derniers jours. Il augmente toujours, par contre, en Médecine interne. FLORIAN CELLA

La tendance se confirme. Depuis le début du mois, la proportion de patients Covid vaccinés augmente aux soins intensifs du CHUV. Les chiffres sont certes petits, mais l’écart entre le nombre de vaccinés et de non-vaccinés s’amenuise. Au dernier pointage du 15 février, on dénombrait 7 vaccinés et 10 non vaccinés (contre 1 vacciné et 15 non vaccinés le 15 janvier).

«Ce n’est pas surprenant.» Prof. Jean-Daniel Chiche, chef des Soins intensifs du CHUV

Jean-Daniel Chiche, chef des Soins intensifs du CHUV. CHUV

Boostés ou pas?

«Cette augmentation n’est pas surprenante, réagit le prof. Jean-Daniel Chiche, chef du Service. C’était attendu. La vague Delta est terminée; ces patients sont infectés par Omicron.» Un variant, on le sait, contre lequel les vaccins actuels – développés sur la base du virus originel – sont sensiblement moins efficaces.