Réglementation bancaire – La proposition de l’Union européenne crispe les banques

La Commission européenne a présenté mercredi son projet concernant la mise en œuvre de nouvelles règles censées éviter une répétition de la crise financière de 2008. Un texte mal reçu par les banques malgré la proposition de retarder son application de deux ans, à 2025.

Cette proposition, qui devra être négociée entre États membres et eurodéputés, fait suite à l’accord conclu fin 2017 par le groupe de banquiers centraux qui composent le «Comité de Bâle», organisme chargé de définir les règles bancaires internationales.

Il vise à finaliser les dernières modalités d’un vaste éventail de réformes baptisées «Bâle 3», engagées après la crise financière de 2008-2009 et imposant des exigences renforcées aux établissements financiers.

Ce dernier volet durcit certaines règles de calcul des risques présents dans les bilans des banques, précise les exigences minimum de fonds propres et entend réduire les disparités réglementaires d’un établissement ou d’un pays à l’autre. D’abord fixée pour 2022, sa date de mise en œuvre avait été reportée à janvier 2023 par le comité de Bâle en raison de la pandémie.

Mais Bruxelles veut donner encore plus de temps aux établissements pour faire face aux coûts que nécessitera l’adaptation au nouveau cadre réglementaire.

Les géants du secteur bancaire ont protesté contre ce durcissement réglementaire, faisant valoir qu’une décennie d’obligations de renforcement de leurs fonds propres avait déjà sabré leurs bénéfices, les contraignant à restreindre les crédits.

Les banques devraient trouver un allié de poids dans le PPE, principal groupe politique au Parlement européen et classé à droite. En effet, selon Markus Ferber, un porte-parole, «nous ne pouvons pas accepter que le paquet Bâle 3 mette en danger la compétitivité des banques européennes et des petites et moyennes entreprises».

Pour cela, la Commission a, par exemple, estimé que les règles du crédit aux petites entreprises devraient rester en vigueur pour un certain temps en Europe et veut ménager un régime particulier au financement des infrastructures.

