Énergies renouvelables – La prospection géothermique est lancée dans l’Ouest lausannois Des camions vibreurs sillonneront l’agglomération pour trouver des sites de forage. Objectif: alimenter le chauffage à distance pour 6000 ménages. Chloé Din

Ces deux prochaines semaines, des camions vibreurs parcourront 80 km de rues afin d’identifier les sites où développer la géothermie hydrothermale. Geo2X

L’Ouest lausannois est le nouvel horizon de la ruée vers l’or bleu – et chaud. Pendant deux semaines, dès ce jeudi, des camions un peu spéciaux sillonneront le district, ainsi qu’une partie de la ville de Lausanne, afin de cartographier le potentiel de la géothermie hydrothermale. C’est ce qu’annoncent les Services industriels de Lausanne et la société GEOOL SA (Géothermie de l’Ouest lausannois), qui avaient déjà dévoilé leurs ambitions il y a près d’un an.

Dans un premier temps, l’objectif est de déterminer où réaliser des forages exploratoires, puis d’identifier au moins deux sites où puiser de l’eau chaude à l’horizon 2026-2028. La chaleur de cette eau devra alimenter les réseaux de chauffage à distance de la région, permettant de couvrir les besoins de quelque 6000 ménages.

Tracé de la campagne de prospection des camions vibreurs dès le 19 janvier. Une carte interactive de leur progression est publiée sur le site geool.ch . GEOOL

La campagne de prospection concernera un réseau d’environ 80 km de rues dans l’agglomération, dont une carte interactive est disponible sur le site internet de GEOOL. Celle-ci permet notamment de repérer les quartiers où les camions vibreurs interviendront les 24 prochaines heures. Ces véhicules, qui ont déjà œuvré en région lausannoise en 2016 et en 2018, génèrent des vibrations permettant de connaître la composition du sous-sol et ainsi de situer les sites propices pour réaliser des forages à une profondeur de 1500 à 2500 mètres.

Pour ce qui est des nuisances sonores pour les riverains, les camions feront leur travail de nuit et s’arrêteront pour émettre leurs vibrations pendant une quinzaine de minutes. Au total, pour deux sites de production d’énergie géothermique, le projet est devisé à 73 millions de francs, dont 26 millions de soutiens de la Confédération. Une séance d’information au public est organisée jeudi 19 janvier de 14 h à 18 h sur le parvis de la Vaudoise aréna, avec un camion vibreur en démonstration.

Infos sur le projet: geool.ch



À lire aussi Abo Énergie renouvelable La géothermie a de grandes ambitions dans l’Ouest lausannois

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.