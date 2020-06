Etat de Vaud – La protection de la jeunesse change de nom La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) est créée. Elle reprend les activités du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Jérôme Cachin

La cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Cesla Amarelle. DR

Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) devient la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), le 1er septembre. La cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Cesla Amarelle explique: «En plus de la protection, il s’agit de faire de la prévention». Ce changement s’inscrit dans l’esprit des recommandations de l’ancien juge fédéral Claude Rouiller. En 2018, son enquête mettait en lumière de graves manquements du SPJ et de la Justice de Paix, lors d’une affaire de père abuseur. L’ancien chef de Service a été remplacé par Frédéric Vuissoz, l’an dernier. Le poste de directeur général sera mis au concours. Cette nouvelle direction générale se voit aussi rattacher l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (UPSPS).