Interview – «La protection des adultes va mal» Sans postes supplémentaires, le service va droit dans le mur, selon sa hiérarchie. Chloé Dethurens

En octobre dernier, les fonctionnaires en grève manifestaient dans les rues de Genève. Lucien Fortunati

Des dossiers qui s’amoncellent, des factures en retard, des employés fatigués et des bénéficiaires angoissés… Le Service de protection de l’adulte (SPAd) à Genève va de plus en plus mal. Encore une fois, la Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme dans son rapport annuel. Pour son magistrat de tutelle, Thierry Apothéloz, comme pour son nouveau directeur, Raphaël Fragnière, des postes supplémentaires sont nécessaires et désormais urgents pour que le SPAd puisse prendre en charge correctement chacune de ses 3652 personnes protégées.

Raphaël Fragnière (R.F.), vous avez repris la direction du service en mars. Votre constat? Il n’est pas bon, et le Covid n’a rien arrangé. Les dossiers ont augmenté de 81% de janvier 2011 à janvier 2020. L’effectif, lui, seulement de 37%. La pression sur les employés est très forte. Ils gèrent une moyenne de 78 mandats, en plus des suppléances du personnel absent, alors que ce nombre ne devrait pas dépasser les 60. Par manque de temps, certaines prises en charge sont largement insuffisantes. Le suivi de certaines situations se fait au rabais, il n’y a que peu d’accompagnement dans les projets visant à réinsérer les jeunes, notamment.