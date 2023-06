Les articles de presse, suivis d’interventions de nos députés, prennent une tonalité toujours plus alarmiste. Face à la pénurie de logements abordables, les milieux immobiliers, soutenus par les analystes des banques, nous font croire qu’il faudrait de toute urgence supprimer la protection des monuments historiques et des sites. Car la protection de tout ce qui fait que la Suisse bénéficie de nombreux paysages et bourgs admirables et admirés réduit les possibilités de densifier avec des constructions nouvelles.

«Le temps où l’on pouvait ériger des locatifs un peu n’importe où au détriment de la qualité du paysage est révolu.»

Certes, le temps où l’on pouvait ériger des locatifs un peu n’importe où au détriment de la qualité du paysage est révolu. C’est ainsi que les anciens centres des villes et villages sont devenus des zones très convoitées des milieux immobiliers. Le fait que les réglementations protégeant les sites attractifs se trouvent soudainement contestées de toutes parts traduit donc en premier lieu le succès de l’aménagement du territoire. Conséquence, les entreprises de construction tournent leur regard de plus en plus vers les anciennes fermes, les quartiers de villas modestes et les locatifs érigés il y a cinquante ans ou plus.

Comme ces anciennes maisons font parfois l’objet d’une mesure de protection, on comprend que les promoteurs désirent de leurs vœux que ces réglementations soient affaiblies, voire supprimées. L’inventaire des sites construits d’importance nationale (ISOS) se trouve depuis plusieurs années sous les feux incessants des députés proches de l’immobilier.

En chiffres, seuls 3 % des maisons habitées se trouvent dans le périmètre d’un site d’importance nationale. En ajoutant les bâtiments classés ou inscrits dans un inventaire, on arriverait peut-être à 10% d’immeubles protégés dans une certaine mesure contre les risques de démolition. En supprimant ISOS et en anéantissant la protection des monuments, on verrait sans doute augmenter les bénéfices des milieux de la construction, mais prétendre que cela permettrait de surmonter la pénurie de logements est parfaitement mensonger, à la mesure de la légende de Donald Trump sur sa réélection «volée» par les fraudeurs.

À cela s’ajoute le manque de logements abordables. Chaque année, on détruit en Suisse près de 5000 appartements, très majoritairement anciens et donc à un prix relativement modeste. On les remplace par des immeubles tout neufs et tout équipés, soit au goût d’une clientèle qui ne connaît pas des fins de mois difficiles. Contrairement aux préjugés répandus, la protection des monuments aide parfois à sauver des logements abordables, cela malgré sa première vocation qui est de protéger les beautés du pays.

Moins d’occupants

Si la levée des restrictions liées à la protection des monuments et des sites n’avait pas d’effet sur la pénurie des logements, d’où cette dernière proviendrait-elle alors? Sans doute de la hausse des besoins, résultant de l’augmentation de la population et des surfaces par personnes. Les nouveaux bâtiments superbement équipés hébergent souvent moins d’occupants que les anciennes maisons à loyers modérés qu’ils ont remplacées, pour la simple raison que les milieux aisés peuvent se permettre des appartements plus spacieux, voire carrément une deuxième résidence. Saviez-vous que le parc des résidences secondaires dans les grandes villes va bientôt frôler les proportions que l’on trouve dans les grandes stations touristiques?



