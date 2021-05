Prostitution forcée – La proxénète chinoise écope de 4 ans de prison ferme Le Tribunal correctionnel genevois l’a notamment reconnue coupable de traite d’êtres humains par métier. Xavier Lafargue

Face à la prévenue (de dos), les juges du Tribunal correctionnel, Sabina Mascotto, Katalyn Billy et Alexandra Jacquemet (de g. à dr.), et devant elles, la greffière. PATRICK TONDEUX

Elle aurait pu choisir une autre vie. Née en Chine dans une famille de classe moyenne, elle y a fait des études supérieures avant d’arriver en Suisse en 2001. Après un mariage de complaisance en 2006, cette Chinoise de 45 ans a obtenu un permis C. Alors «sa situation personnelle n’explique en rien ses agissements», constate Katalyn Billy, présidente du Tribunal correctionnel. La quadragénaire a été reconnue coupable, entre autres, de traite d’êtres humains par métier et d’encouragement à la prostitution. Elle écope de 4 ans de prison ferme et d’une expulsion de Suisse pour 10 ans. Elle devra aussi verser 15’000 francs à la plaignante, à titre de réparation du tort moral.