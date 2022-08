La conférence de presse de la rentrée scolaire est un rituel un poil barbant, sauf quand elle installe dans son rôle un nouveau ministre de la Formation fraîchement élu. Alors quand de surcroît c’est un libéral-radical qui prend le micro, après trente ans de socialisme à la tête de l’École vaudoise, l’instant prend une autre dimension. Que va déclarer Frédéric Borloz?

Des choses prévisibles, d’abord. Qu’il est «enthousiaste et confiant». Important de le préciser, puisqu’il se murmure qu’il a pris ce département en déshérence pour arranger les bidons, sans grand entrain. Lui aussi va être «à l’écoute» du terrain. C’est un leitmotiv usé jusqu’à la corde, qu’il reste nécessaire de répéter. Sur le fond, Frédéric Borloz a choisi de parler en premier de la «promotion concrète de la formation professionnelle». Rapprochant pour cela l’école des entreprises et des associations patronales, en usant de son «réseau». Le PLR est ici sur le terrain où on l’attend.

Prudent, le conseiller d’État s’est bien gardé de marquer une rupture avec sa prédécesseur Cesla Amarelle. Ses importantes réformes ne seront pas débranchées, c’est sur leur rythme qu’il va intervenir, pour «apaiser» le climat, plutôt orageux dans les salles des maîtres. Mais foin des critiques sur le passé! ça ne l’«intéresse pas». Le poids des responsabilités n’a pas altéré la bonhomie de l’Aiglon. On perçoit déjà ses convictions d’homme de droite, comptable de formation. Ainsi, lorsqu’il parle d’«économiser et de faire avec ce qu’on a». Les syndicats seront ravis! Eux qui critiquaient ce même mardi un dispositif pour l’école inclusive «qui semble souvent basé sur les ressources disponibles […] plutôt que sur l’élève et ses besoins».

L’ex-conseiller national n’a eu que six semaines pour s’immerger dans les grands chantiers de son département. Trop peu pour déjà s’autoriser un radical changement de cap. Mais cela viendra certainement. Autant dire que, entre les syndicats qui réclament des Assises de l’école inclusive et son propre parti qui appelle à des Assises de la formation professionnelle, Frédéric Borloz aura en réalité peu de temps pour s’asseoir ces prochains mois.

Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @VincentMaendly

