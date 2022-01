Portrait de Muriel Testuz – La «p’tite» patronne a mené de grands combats Très remuante figure des bistrotiers de Lausanne, elle se met au vert après plus de vingt ans aux commandes du P’tit Bar. Chloé Din

Muriel Testuz dans son royaume, le P’tit Bar, aussi petit qu’il est adoré de ses habitués. FLORIAN CELLA

L’année vient tout juste de commencer. Il fait grand beau et quand c’est comme ça, la terrasse du P’tit Bar n’est pas le pire endroit pour boire un café à Lausanne , non loin de la cathédrale. Des clients tentent une approche, mais ce jour-là, ils doivent tourner les talons. Le troquet est fermé quelques jours, le temps d’un grand nettoyage avant un nouveau chapitre. Depuis vingt et un ans, Muriel Testuz a été maîtresse en son royaume et forte tête des bistrotiers lausannois. Elle a décidé de se mettre au vert.

«Le plus important, c’est que ça continue», insiste la patronne, qui passe le relais à d’autres. D’ici à la réouverture, les chaises sont sur les tables, les quatre fers en l’air, le zinc est en pagaille, comme ses cheveux rouges. L’émotion est à fleur de peau. Matriarche d’une brigade invariablement féminine, elle menait ses clients à la baguette et semblait se confondre avec le lieu, petit mais débordant de couleurs. «C’était le moment de partir.»