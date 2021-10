Santé publique – La quantité de dioxines à Lausanne a explosé De nouvelles données révèlent le détail d’une pollution bien plus importante que prévu. Elle s’étend du centre de Lausanne à d’autres communes environnantes. Dominique Botti

Ce lopin de terre situé à côté de l’esplanade du Château est l’endroit le plus pollué par les dioxines à Lausanne. Il présente une concentration de 640 nanogrammes par kilo de sol (ng TEQ/kg). PATRICK MARTIN/24HEURES

Les autorités révélaient ce printemps la présence de dioxines au centre de Lausanne. Des études complémentaires étaient alors en cours. Les résultats ont été rendus publics par le canton de Vaud, hier lundi 11 octobre 2021. Et ils sont inquiétants.

Les valeurs détectées sont beaucoup plus importantes qu’annoncé. Certaines ont plus que doublé. De plus, le périmètre de la pollution s’est élargi pour toucher des communes du Grand Lausanne.

La place du château

La pollution record a été diagnostiquée sur un lopin de terre à côté de la place du Château (voir la carte), sous les fenêtres de la conseillère d’État chargée de l’Environnement, Béatrice Métraux. La concentration de dioxine relevée annonce 640 nanogrammes par kilo de sol (ng TEQ/kg). Ce qui est énorme.