Coronavirus – La quarantaine, politique à géographie variable La Suisse ne cesse d’allonger la liste des pays et régions considérés «à risque». Cette politique, ne serait-ce que vis-à-vis de la France, soulève des interrogations. Cathy Macherel

«Il y a aujourd’hui autant de procédures que de pays, et il serait bon de prendre nos décisions sur des principes partagés», plaidait début septembre Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes. Keystone

La liste est longue, très longue. Plus de 80 pays et régions, dont quinze sont membres de l’espace Schengen, figurent désormais sur la liste des territoires que l’Office fédéral de la santé publique a classés comme «à risque». Définition: le taux de contamination au coronavirus ces quatorze derniers jours est supérieur à une valeur limite, fixée par la Suisse à 60 cas pour 100’000 habitants. Pour rappel, cette catégorisation implique que toute personne qui arrive de ces territoires, après y avoir séjourné plus de vingt-quatre heures, est soumise à une quarantaine obligatoire de dix jours, à moins de pouvoir justifier un voyage professionnel. L’amende, en cas de non respect, peut monter à 10’000 francs.