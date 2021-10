Entre la France et le Royaume-Uni – La querelle des pêcheurs vire à l’aigre Boris Johnson et Emmanuel Macron sauront-ils trouver un apaisement ce week-end au G20? Entre les deux pays, la guerre du poisson s’est intensifiée. Alain Rebetez

Le bateau écossais Cornelis Gert Jan dans le port du Havre, après avoir été arraisonné par la gendarmerie marine française. KEYSTONE

Quelle est cette guerre du poisson?

Le problème de base des pêcheurs français est que les eaux britanniques sont beaucoup plus riches en poissons que les eaux françaises. Avant le Brexit, ils y avaient librement accès; depuis, ils ne pourront continuer à le faire que jusqu’en 2026, date à laquelle un nouvel accord sera négocié. Mais pour obtenir la licence transitoire, ils doivent prouver qu’ils pêchaient dans les eaux britanniques depuis plus de trois ans. À ce jour, 210 licences ont été accordées aux Français et 244 demandes n’ont toujours pas reçu de réponse.