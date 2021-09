La Suisse privée de son capitaine – La question de la morale au cœur du cas Xhaka Le capitaine a refusé de se faire vacciner. Il est aujourd’hui positif au Covid et manquera à l’équipe de Suisse. Problème? Daniel Visentini Bâle

Granit Xhaka a décidé de ne pas se faire vacciner. Il est désormais touché par le Covid et manquera à l’équipe de Suisse. Avait-il une responsabilité morale vis-à-vis de ses coéquipiers? KEYSTONE

Ce n’est peut-être pas par hasard si tout cela se passe à Bâle. Si la cité rhénane est celle de Granit Xhaka, du nouveau sélectionneur Murat Yakin, de l’équipe de Suisse le plus souvent, elle est aussi celle où Friedrich Nietzsche a enseigné la philologie, et quand il est question de morale, le philosophe allemand n’est jamais loin. La question est ici simple et complexe à la fois: Xhaka, positif au Covid, isolé dans un endroit privé en plus à l’hôtel avec l’accord du médecin cantonal bâlois, n’avait-il pas l’obligation morale, vis-à-vis de ses coéquipiers et de l’équipe de Suisse, de se faire vacciner pour minimiser au maximum les risques de contracter la maladie, même si cela va à l’encontre de ses convictions personnelles?