Réouverture du Théâtre de Vidy – «La question du vivant, c’est l’essence du théâtre» Vincent Baudriller, capitaine depuis bientôt dix ans, raconte un Vidy pluriel. On dézoome, des rives du lac au monde entier. Natacha Rossel

Vincent Baudriller, directeur du théâtre, dans la Salle 64 Charles Apothéloz rénovée. Derrière lui, le décor du spectacle d’ouverture, «Cosmic Drama», de Philippe Quesne. Florian Cella

«Ouverture». Le terme choisi pour la séquence d’inauguration du Théâtre de Vidy rénové a tout du mantra. Le théâtre au bord de l’eau rouvre ses portes après plus de deux ans de rénovation, mais la portée du message va plus loin: c’est un lieu où les arts vivants s’ouvrent aux artistes du cru et d’autres contrées, aux publics de tous bords, rassemblés autour d’œuvres qui interrogent le monde. On saisit l’occasion de proposer à Vincent Baudriller, son directeur depuis presque dix ans, d’ouvrir la focale et de raconter Vidy en cinq points. De son ancrage au bord du lac à ses échappées lointaines.