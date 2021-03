Parmi les polémiques qui émaillent notre quotidien, il en est une qui paraît un peu fort de café. Pressentie pour traduire en néerlandais le poème que la jeune Afro-Américaine Amanda Gorman avait lu lors de l’investiture de Joe Biden («The Hill We Climb»), la jeune auteure – blanche – Marieke Lucas Rijneveld jetait l’éponge face aux attaques dont elle était l’objet. La charge avait été notamment menée par Janice Deul, activiste noire des Pays-Bas estimant que cette mission aurait dû revenir à «une jeune femme slameuse et fièrement noire» et déplorant ainsi «une occasion manquée». D’autres voix se joignaient à la sienne.

À bien comprendre les arguments les plus modérés des détracteurs de la poétesse néerlandaise, il eût fallu pour leur pleine satisfaction que s’instaurât entre l’auteure et sa traductrice une forme d’homologie existentielle, seule à même de garantir l’authenticité textuelle et la légitimité politique, symbolique, de cette mission littéraire.

Notons que si le beau canton de Fribourg comptait un peu plus de militants radicaux, la controverse aurait pu y naître le 22 janvier déjà puisque le quotidien «La Liberté» proposait une traduction du poème par Thomas Austenfeld, professeur de littérature américaine à l’Université de Fribourg qui semble totalement dépourvu des caractéristiques recherchées – du moins se révèle-t-il assez parfaitement blanc sur les images que l’on peut trouver de lui sur internet…

Bizarrement, aucune protestation ne s’était manifestée il y a deux ans quand paraissaient, dans une nouvelle traduction signée par l’écrivaine Marie Darrieussecq, des essais du jeune James Baldwin, s’interrogeant dans les années 1940-50 sur ce que signifie être Noir aux États-Unis. Ou peut-être n’a-t-elle, à l’époque, pas été audible et que les pressions s’accentuant, les relayer disculpe désormais du reproche toujours pendant de vouloir faire taire les minorités opprimées?

La «cancel culture», elle, ne cesse de progresser et une école de musique américaine, la Special Music School de New York, vient d’interdire à ses professeurs deux œuvres de Debussy, «Le petit nègre» et le «Golliwogg’s Cakewalk» en raison de leur thématique racialiste. Comme l’écrit Amanda Gorman dans son poème (ici traduit par Thomas Austenfeld): «Et donc nous levons nos regards non pas sur ce qui se dresse entre nous, mais sur ce qui se dresse devant nous./ Nous comblons le fossé car nous savons que, pour faire passer notre futur en premier, nous devons passer outre nos différences./ Nous déposons nos armes pour pouvoir se tendre les bras les uns aux autres./ Nous ne cherchons la nuisance d’aucun, l’harmonie de tous.»