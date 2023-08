La question verte – En voiture, faut-il ouvrir la fenêtre ou mettre la clim? Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Mathilde Schott

LOUIZA

Durant l’été et plus particulièrement les périodes de grande chaleur, difficile de conserver dans sa voiture une température acceptable pour notre organisme. Le premier réflexe est donc de rafraîchir l’intérieur du véhicule. Mais faut-il enclencher la climatisation ou ouvrir la fenêtre si l’on souhaite se montrer le plus écologique possible?



Il est toujours important d’aérer l’habitacle de son véhicule. En plus de ne pas être agréable pour le conducteur, une forte chaleur est déconseillée au volant. La température élevée dans le véhicule augmente le risque de distraction. Elle peut avoir des effets similaires à la consommation d’alcool. «Quand la température intérieure d’un véhicule atteint 35 °C, la réaction du conducteur est ralentie de 20% par comparaison à une température de 25 °C. Cela revient à conduire avec 0,5 gramme d’alcool par litre de sang», révélaient des observations réalisées au centre technique de Seat en 2015.