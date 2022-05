Chronique cannoise «Du vent dans les palmes» 8/12 – La quête des badges dorés Pascal Gavillet

Mon badge doré. Je recherche tous les autres, au cas où. PG

Hier, je me suis lancé dans une quête absurde comme je les aime. Rassembler la collection de tous les badges dorés du 75e offerts avec l’accréditation à notre arrivée. Dans le but de les photographier tous ensemble. Il y en aurait une dizaine de différents, peut-être plus. Mais comment savoir, puisque personne ne le sait? Je vais donc me renseigner au service des accréditations presse. Qui me renvoie à la gare maritime, c’est-à-dire là où on retire les badges, toutes catégories professionnelles confondues. On m’y offre une affiche du festival, mais on me dit que les badges sont épuisés et qu’il y en a peut-être des dépareillés. Pour cela, on m’envoie au desk d’infos de l’accueil du Marché du film.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

