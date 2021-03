Débâcle dans la Broye – La rampe à betteraves est au bord du gouffre Mise en service en 2012, la structure de chargement dans les wagons est à l’arrêt depuis deux ans, suite à un accident mortel. Son avenir est sérieusement compromis. Sébastien Galliker

Pour procéder au transport des betteraves à sucre par le rail, une voie ferrée et une rampe ont été aménagées en 2012, sur la commune de Belmont-Broye. Plus utilisée, l’infrastructure pourrait faire faillite. JEAN-PAUL GUINNARD

Mise en service en 2012, la rampe de chargement de betteraves à sucre de Domdidier (FR) a-t-elle vu passer ses derniers wagons au début de la campagne 2019? Endeuillée par un accident mortel en octobre, l’installation avait été bouclée le temps de l’enquête (lire encadré). Elle pourrait ne jamais rouvrir, les betteraviers ayant depuis opté pour le transport par la route. Sans rentrées financières alors qu’elle est loin d’être amortie, l’installation se dirige vers la faillite, ce qui pourrait coûter des plumes à des dizaines de producteurs.

Depuis le drame, la société n’a aussi plus de machiniste formé pour les manœuvres. La rampe n’avait donc pas été remise en service pour la campagne 2020, Sucre Suisse SA et les agriculteurs concernés ayant décidé de convoyer leur récolte par voie routière. Ce mode de transport étant plus économique pour les producteurs et favorable pour l’usine d’Aarberg, il pourrait bien en être de même cet automne.