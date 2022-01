Refus d’imposer le certificat Covid – La rebelle de la restauration vaudoise saisit le Tribunal fédéral Lynn Dardenne, patronne du seul café fermé pour refus des mesures sanitaires, s’estime moins bien traitée que ses homologues de Zermatt. Claude Beda

Déboutée par le Tribunal cantonal, la Montreusienne Lynn Dardenne, devant son Territet & Co., ne veut pas s’arrêter là. Chantal Dervey

Patronne du Territet & Co., seul café vaudois fermé pour opposition aux mesures sanitaires, Lynn Dardenne a été déboutée par la Cour cantonale où elle avait fait recours contre la décision de l’État-major cantonal de conduite. La Montreusienne saisit le Tribunal fédéral, estimant que «l’ordonnance fédérale est appliquée différemment selon les cantons». Dans la foulée, elle claque la porte du PLR, estimant que ce parti ne correspond plus à ses valeurs, de liberté notamment. Et qu’il ne soutient plus assez les entrepreneurs à ses yeux.