Distribution alimentaire à Lausanne – La recette de la soupe populaire? Un repas chaud et du lien social Depuis la mi-novembre, la Fondation Mère Sofia a ajouté à ses prestations nocturnes un service de midi les mercredis, vendredis et dimanches. Reportage. Catherine Cochard

En raison du Covid, la soupe populaire est servie en extérieur sur le gravier du parc lausannois de la Solitude, à côté de l’ancienne Dolce Vita. Depuis la mi-novembre, un service de midi les mercredis, vendredis et dimanches a été ajouté à ceux quotidiens du soir. Patrick Martin Bénévoles et collaborateurs sont présents pour assurer le service et garder le lien social avec les bénéficiaires. Patrick Martin Ce mercredi, contrairement à l’intitulé, il n’y avait pas de soupe au menu mais un couscous. Patrick Martin 1 / 3

Un homme masqué hilare fait mine de prendre les commandes des convives assises sur les bancs publics: «Couscous? Couscous?» Il est midi et demi ce mercredi de fin novembre et malgré la température qui atteint péniblement 4 degrés, une dizaine de personnes s’approchent des tentes installées par les bénévoles et collaborateurs de la soupe populaire dans le parc de la Solitude, sur la rue César-Roux. «Moi, je préfère l’appeler le parc de la Dolce Vita», commente Yan Desarzens, le directeur de la Fondation Mère Sofia dont la soupe populaire est une des grosses entités, en référence à l’ancien club lausannois.