Économie locale – La recette du Comptoir du Nord vaudois fonctionne toujours L’événement qui se tient aux Rives du lac à Yverdon du 24 mars au 2 avril n’a jamais attiré autant d’exposants. Et compte bien battre son record d’affluence. Frédéric Ravussin

Le Comptoir du Nord vaudois (ici en 2017) ouvre ses portes vendredi 24 mars en fin d’après-midi. PATRICK MARTIN – A

Fini la pandémie, oublié le coronavirus? Si d’un point de vue sanitaire la question a largement de quoi faire débat, au niveau des habitudes quotidiennes les choses semblent claires. C’est en tout cas l’avis des organisateurs du Comptoir du Nord vaudois, dont la 48e édition ouvre ses portes ce vendredi après-midi.

«Depuis un petit moment déjà, on est full, il n’y a plus un mètre carré de libre. Voilà quelques éditions que cela n’était plus arrivé. C’est clairement rassurant après les années Covid, cela prouve que les exposants ont repris confiance», se réjouit Eric Morleo, membre du comité d’organisation dont il assure la communication. De fait, ce sont plus de 130 stands qui attendent les visiteurs pendant une dizaine de jours pour ce qui constitue la plus grande foire commerciale annuelle du canton.

La barre à 51’000

Cette dynamique positive, les organisateurs espèrent bien la retrouver au chapitre des entrées, une fois encore gratuites, comme c’est le cas depuis que la société CdNV 07 a repris en main cette manifestation en 2007. «Si la météo est avec nous, on devrait battre le record de fréquentation de 51’000 visiteurs établi il y a quelques années.»

Pour les attirer, la foire commerciale nord-vaudoise compte sur ses rendez-vous incontournables qui lui garantissent une ambiance festive en soirée: défilé de mode et soirées jazz et rockabilly. «Et nous avons reconduit la soirée burlesque qui avait cartonné.» Sans oublier, pour les familles, la petite halle transformée en ferme et ses nombreux animaux.

Le confort de tous a été amélioré pour cette édition 2023, par le renforcement de la statique du sol et la pose de parois latérales en dur qui protégeront au mieux du froid amené par la bise. Un effet positif, couplé avec des économies de consommation dont les visiteurs pourront débattre avec un invité d’honneur dans l’air du temps: le Service des énergies de la Ville d’Yverdon.

