Canton du Valais – La récolte d’abricots sera légèrement inférieure en 2020 Les producteurs valaisans s’attendent à une récolte de 7600 tonnes cette année, une quantité inférieure aux 8200 tonnes produites en moyenne habituellement. Les conditions climatiques donneront toutefois des fruits de très bonne qualité, selon la profession.

Les quelque 150 producteurs valaisans couvrent 95% de la production d’abricots en Suisse. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

En Valais, la récolte d’abricots a commencé avec deux semaines d’avance en raison d’un printemps chaud et sec. Avec 7600 tonnes prévues, les producteurs s’attendent à une récolte un peu inférieure à celle de l’an passé, mais les fruits seront de très bonne qualité.

Il s’agit tout de même d’une récolte moyenne à bonne, relève mardi l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV). Et d’ajouter que la moyenne des dix dernières se situe à 8200 tonnes.

Au total, les quelque 150 producteurs valaisans couvrent 95% de la production suisse et la moitié de la consommation. Le reste est importé. La culture des abricots est l’un des piliers de l’agriculture du Valais, ajoute l’IFELV. Elle rapporte en moyenne un tiers du revenu brut du secteur des fruits et légumes, et plus de 1000 emplois saisonniers sont créés pendant la période de récolte.

( ATS/NXP )