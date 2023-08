Ils les ont tués à bout portant. Ou à l’arme explosive. Entre mars 2022 et juin 2023, des centaines — voire des milliers — de migrants éthiopiens fuyant les violences dans leur pays ou venus chercher une vie meilleure au royaume wahhabite ont été abattus par les gardes-côtes saoudiens à la frontière avec le Yémen. Les faits sont avérés, les preuves de ce meurtre «généralisé et systématique» sont accablantes. En témoigne le rapport glaçant de l’ONG Human Rights Watch publié lundi qui fait état d’un «possible crime contre l’humanité».

On s’attendait à une vague d’indignation et à une pluie de condamnations. Il n’en est rien. L’ONU s’est dite «préoccupée» par ces accusations «très graves», ajoutant toutefois qu’il serait difficile de «confirmer» ces allégations. Les États-Unis, partenaire de longue date de la monarchie du Golf, ont fait part de «leurs inquiétudes» en demandant poliment à Riyad «de conduire une enquête approfondie et transparente, et à respecter leurs obligations en vertu du droit international». La France, qui soutient notamment la candidature saoudienne à l’Exposition universelle 2030, a attendu vingt-quatre heures pour simplement indiquer avoir pris «note» du rapport, «qu’elle examine avec attention».

L’Arabie saoudite de Mohamed ben Salmane, qui a découpé le journaliste Jamal Khashoggi en morceaux en octobre 2018 sans être inquiétée, n’a pas de souci à se faire.

À Bruxelles, on s’est contenté de saluer l’annonce faite mardi par l’Éthiopie d’une enquête conjointe avec l’Arabie saoudite. Investigations durant lesquelles «il est fortement recommandé de faire preuve de la plus grande retenue et d’éviter les déclarations inutiles», s’est empressé d’ajouter Addis-Abeba en rappelant «les excellentes relations» qu’entretiennent leurs deux États malgré «cette malheureuse tragédie». Message reçu cinq sur cinq. La communauté internationale ne mouftera pas. Elle a prêté allégeance. Pas question de mettre en péril les précieux liens stratégiques, militaires et commerciaux tissés avec le pays de l’or noir.

Côté saoudien, on conteste évidemment. Pour les autorités, les allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch «sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables». Fin de l’histoire. L’Arabie saoudite de Mohamed ben Salmane, qui a découpé le journaliste Jamal Khashoggi en morceaux en octobre 2018 sans être inquiétée, n’a pas de souci à se faire. Ces nouvelles accusations seront sans conséquence.

Le respect des droits de l’homme n’est pas au programme du richissime prince héritier qui ambitionne de transformer la plus grande pétromonarchie du Golfe en puissance régionale moderne. Et personne ne lui en tiendra rigueur. Les leaders du monde entier continueront à défiler dans ses palais, prêts à tout pour obtenir ses faveurs. MBS, qui cherche aussi à se distancier de Washington en diversifiant ses alliées et dont l’entrée dans les BRICS aux côtés de l’Iran, notamment, a été officialisée ce jeudi, le sait. Et il entend bien en profiter.

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

