Football suisse – La rédemption de Jordan Lotomba Privé de Coupe du monde, le latéral vaudois a répondu en étant performant en 2023. Un an après sa dernière apparition, il a retrouvé l’équipe de Suisse cette semaine. Valentin Schnorhk - Nice

Jordan Lotomba a retrouvé l’équipe de Suisse en ce mois de juin au Tessin. Il n’y était plus revenu depuis un an. KEYSTONE

C’est peut-être le soleil de la Côte d’Azur qui fait ça. L’optimisme y est plus simple. Face à la Méditerranée, les yeux ne voient pas le vide de l’horizon, mais la certitude qu’il y a une terre à déceler de l’autre côté. L’automne dernier, Jordan Lotomba aurait pu se noyer dans sa frustration. Mais il a trouvé les ressources pour rester à flot et se convaincre qu’on ne le raterait plus.