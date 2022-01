Mesures sanitaires – «La réduction de la durée de la quarantaine devenait indispensable» L’annonce du Conseil fédéral de ce mercredi était attendue dans le canton de Vaud. R.BO.

Rebecca Ruiz, conseillère d’État responsable de la Santé. ARC/Jean-Bernard Sieber

La réduction de la durée de la quarantaine et de l’isolement à cinq jours est bien accueillie dans le canton de Vaud. Cette décision du Conseil fédéral était même attendue. Il y a quelques jours, Rebecca Ruiz, conseillère d’État responsable de la Santé, s’était déjà dite favorable à une telle mesure. Ce mercredi, elle salue «la réactivité» du collège fédéral et la mise en œuvre rapide de la mesure, dès jeudi. La Vaudoise est également satisfaite que le gouvernement fédéral ait entendu les directeurs cantonaux de la Santé.

Devant l’ampleur sans précédent de cette cinquième vague, cette décision du Conseil fédéral «est plus que justifiée», selon la ministre vaudoise. Les quarantaines et les périodes d’isolement génèrent un manque de personnel. «Dans certains secteurs, notamment sociosanitaire, la situation est critique, relève Rebecca Ruiz. La réduction de la durée de la quarantaine devenait indispensable pour ne pas mettre en danger la prise en charge des patients dans le canton. À condition que les gens soient asymptomatiques et en état de travailler, bien sûr.»