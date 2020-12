Urbanisme à Montreux – La refonte du site de l’hôpital attendra Conséquence de l’annulation du Plan général d’affectation, la création d’un nouveau quartier mixte sur cette parcelle stratégique est différée. Claude Beda

La parcelle de l’hôpital de Montreux est devenue propriété de la Ville depuis la construction de l’hôpital Riviera-Chablais à Rennaz. Patrick Martin

«Tant que le surdimensionnement total des zones constructibles communales n’est pas connu, toute démarche d’affectation qui augmente la capacité d’accueil sur une portion de territoire est délicate», explique Christian Neukomm, municipal. L’annulation du Plan général d’affectation (PGA) de Montreux, décidée par le Tribunal fédéral en juin dernier, se répercute sur les plans de détail en cours. Car cette annulation nécessite d’abord de définir l’état de surdimensionnement des réserves en zone à bâtir communales. C’est pourquoi la procédure d’élaboration du plan d’affectation (PA) du site de l’hôpital de Montreux vient d’être stoppée.

Sur ce terrain stratégique, avec vue imprenable sur le lac, située à deux pas de la gare et surplombant le Centre de Congrès, la Municipalité envisage de faire revivre le quartier de Belmont. Cette parcelle est devenue montreusienne en 2019 en vertu d’un échange de terrain entre la Commune de Montreux, propriétaire du site sur lequel a été construit l’hôpital Riviera-Chablais à Rennaz, et la Fondation Riviera, à qui appartenait le site hospitalier montreusien. Aux logements doivent venir s’ajouter des commerces, des locaux administratifs, un établissement hôtelier ainsi qu’une offre en stationnement. Mais une modification de l’affectation de cette zone, actuellement d’utilité publique, afin d’y réaliser un quartier mixte augmenterait de manière importante la capacité d’accueil, ce qui conduirait à une aggravation de la situation de surdimensionnement à l’échelle communale. Et cela pourrait générer des inégalités de traitement, notamment si tout le potentiel de développement est consommé dans le territoire urbanisé, alors que la capacité d’accueil des hauts de la Commune doit également être traitée. «Le Canton ne nous a n’a pas formellement contraints d’interrompre le développement de ce site, mais nous le déconseille, glisse Christian Neukomm. Et, s’agissant d’un terrain communal, il nous paraissait cohérent de nous imposer à nous-mêmes ce que nous avons appliqué à des projets de densification privés.» D’autres secteurs se trouvent en effet dans des situations similaires, au centre de Montreux notamment. «Le site de l’ancien hôpital pourra néanmoins trouver une affectation mixte dans le cadre de la refonte du PGA», conclut Laurent Wehrli, syndic.

Services communaux à l’hôpital

En attendant de pouvoir créer le nouveau quartier, la Commune envisage de profiter des locaux de l’ancien hôpital pour y loger des affectations provisoires d’intérêt général. Ils pourraient accueillir des services communaux ou intercommunaux. Il est aussi prévu d’y héberger les personnes qui travaillent actuellement au Centre de congrès et d’exposition, lorsque celui-ci sera en travaux. Plusieurs réflexions portent également sur la possibilité d’y placer des microentreprises ou d’y proposer des bureaux partagés (espaces de coworking). Si les bâtiments actuels offrent diverses opportunités, notamment par leur surface, les locaux, leur disposition et les contraintes d’exploitation exigent des études pour vérifier lesquelles de ces affectations pourront être concrétisées. La Municipalité note que la cessation de ce mandat de réaffectation du site de l’hôpital permet toutefois à la Commune d’économiser 235’000 francs d’honoraires. Il y a deux ans, le Conseil communal avait libéré un crédit de 310’000 francs à cet effet.

Un sursis pour la police

Un autre prestataire public prévoit de prendre ses quartiers temporairement sur la parcelle de l’hôpital: le siège de l’Association Sécurité Riviera (ASR), sis à ce stade à la rue du Lac à Clarens, mais où un projet immobilier d’une centaine d’appartements est prévu. Les baux d’ASR ont du reste déjà été résiliés, mais la police régionale peut y rester jusqu’à l’obtention du permis de construire. Pour le long terme, ASR planche sur un projet de pôle sécurité novateur regroupant tous ses services (police, ambulances, pompiers, PCi).

Les déboires de Montreux offrent ainsi un bol d’air à l’association: «Le projet de Clarens est en suspens en attendant un PGA, selon Jean-Baptiste Piemontesi, municipal en charge des dossiers ASR. Le risque d’une expulsion est donc reporté d’autant et le projet de déménagement provisoire, qui reste d’actualité, connaît un coup de frein étant donné que le besoin immédiat n’est pas avéré».