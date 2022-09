Le principe d’égalité des sexes, inscrit dans la Constitution suisse (art.8) , fait partie des revendications actuelles de la population et c’est un des arguments utilisés par les partis soutenant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21). Or la réforme proposée n’a d’égalitaire que d’obliger les femmes à travailler un an de plus: 65 ans pour elles comme pour les hommes.

Qui s’indigne de la perte importante de cotisations AVS découlant de la discrimination salariale?

«Les tenants la réforme AVS 21 […] n’ont pas pris la peine de sortir leur calculatrice pour en implémenter concrètement les effets.»

Si nous en restons aux textes juridiques, la loi sur l’égalité hommes femmes (LEg), art. 3 interdit toute discrimination entre des travailleurs pour question de genre, et le montant de la rémunération en fait partie. Et pourtant, en Suisse, la différence salariale entre les genres atteint 19%, au détriment des femmes. Si 54% de cette différence découle d’éléments tels que niveau de formation et de responsabilité, les 46% restant «recouvrent une potentielle discrimination salariale sur la base du sexe», comme l’écrit le bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes.

Or cette discrimination potentielle a représenté en 2010, selon la même source, une perte de salaire totale pour les femmes de 7,7 milliards de francs… ce qui implique une perte proportionnelle importante de cotisations AVS.

Qui s’indigne de cette inégalité? De toute évidence, les tenants la réforme AVS 21 considèrent l’égalité des sexes comme un principe abstrait, puisqu’ils n’ont pas pris la peine de sortir leur calculatrice pour en implémenter concrètement les effets.

La fortune actuelle de l’AVS se monte à presque 50 millions de francs. Or nous venons de voir qu’une égalité salariale réelle apporterait des cotisations supplémentaires importantes. Pourquoi le parlement fédéral n’empoigne-t-il pas ce problème en contraignant les secteurs public et privé en ce sens? Serait-ce afin d’assurer les intérêts des grandes banques et des assurances qui, ainsi, encouragent les épargnants à cotiser pour un 3e pilier leur rapportant des intérêts?

Ni juste ni équitable

Comment peut-on prétendre juste et équitable une proposition de loi qui ajoute un an de travail aux femmes alors qu’une partie d’entre elles sont moins payées, que de manière globale leur niveau de formation est moindre, ce qui péjore encore leur salaire et que, majoritairement, ce sont elles qui assument le plus souvent la double tâche de travail professionnel et d’activités ménagères et éducatives et qui se chargent aussi bien du soutien aux aînés qu’à la garde des petits-enfants?

Faisons entrer dans les caisses AVS les cotisations découlant d’une égalité salariale, et voyons ensuite s’il est encore nécessaire de réformer ce système! Je vous invite à refuser, le 25 septembre, la réforme AVS21 ainsi que le financement additionnel de l’AVS par le biais d’une hausse de TVA!

Patrizia Clivaz Luchez Afficher plus Conseillère communale PS, Prilly

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.