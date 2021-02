Mobilité et fiscalité – La réforme de l’impôt auto s’annonce controversée Faut-il en faire moins ou plus pour inciter à une mobilité plus propre? Le débat commence. Marc Moulin

Les voitures pesantes constituaient un dixième du parc genevois l’année passée. Laurent Guiraud

Le dossier est en mains du parlement et le débat s’y annonce vif. Lancé mercredi par l’Exécutif, un projet de réforme de l’impôt sur les véhicules suscite des réactions en tous sens. Si le barème resterait basé sur la puissance du moteur, plusieurs retouches sont proposées. Une exigence écologique renforcée s’applique aux bonus et malus en fonction des émissions de CO₂, affectant aussi les véhicules anciens. Les paliers les plus élevés sont gommés pour limiter l’exode fiscal. Des surcoûts punissent les engins les plus lourds. Utilitaires et motos électriques obtiennent un rabais de 50%.