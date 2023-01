Sauvetage héliporté – La Rega dépose un recours pour le ciel valaisan L’OCVS aurait choisi «dès le départ Air Zermatt et Air-Glaciers» selon la compagnie, qui a fait appel au Conseil d’État valaisan pour trancher.

La Rega a déposé un recours pour ne pas avoir été prise en compte dans le dispositif valaisan de sauvetage aérien (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Rega conteste l’attribution du marché de sauvetage héliporté en Valais dont elle pointe du doigt «les graves lacunes». Elle a fait recours contre la décision de l’Organisation cantonale valaisanne de sauvetage (OCVS) auprès du Conseil d’État valaisan.

Fin novembre, l’OCVS avait indiqué qu’il n’y aurait pas de changement dans le secteur du sauvetage en Valais. Après avoir «minutieusement» analysé les dossiers de candidature, l’organisation avait attribué les mandats à Air Zermatt pour le Haut-Valais et Air-Glaciers pour le Valais romand. Cette répartition offre «une couverture satisfaisante, efficace et rationnelle» des besoins pour l’ensemble du canton, ajoutait l’OCVS.

Procédure pipée

Pour la Rega, la procédure d’adjudication a été conçue «dès le départ de sorte que les deux prestataires valaisans, Air Zermatt et Air-Glaciers, remportent le mandat», écrit-elle mercredi dans un communiqué. La compagnie s’en prend à plusieurs étapes de la procédure et appuie ses dires sur le rapport de monitorage de l’OCVS de septembre 2020.

Selon celui-ci, le dispositif de sauvetage dans le canton dans son ensemble (c’est-à-dire pas seulement le sauvetage aérien) doit être fortement amélioré, explique à Keystone-ATS David Suchet, porte-parole de la Rega. Le Valais a besoin de forces supplémentaires en la matière.

Concrètement, les lacunes résident dans le fait que les secouristes valaisans dépassent les délais d’intervention prescrits, ne peuvent effectuer que très peu de sauvetages pendant la nuit en raison d’un manque de ressources et d’un équipement insuffisant et que les hélicoptères d’Air Zermatt et d’Air-Glaciers ne sont pas équipés techniquement de manière à pouvoir assumer toutes les tâches d’un dispositif de sauvetage aérien moderne, liste le porte-parole. Or un équipement médical adéquat était explicitement requis dans l’appel d’offres, ajoute-t-il.

Lacunes occultées

Pour la Garde aérienne suisse de sauvetage, l’évaluation des besoins réalisées par l’OCVS «occulte complétement ces lacunes». Cette évaluation a, de plus, été réalisée en violation des règles en matière d’impartialité, poursuit la Rega qui juge inacceptable que des représentants d’Air Zermatt et d’Air-Glaciers, membres du conseil d’administration de l’OCVS, y aient participé.

La Rega affirme également que l’évaluation des offres «s’est faite de manière ciblée à son détriment». Là aussi, l’OCVS n’aurait pas tenu compte des aspects de médecine d’urgence et de l’équipement technique des hélicoptères.

Tout son dispositif à disposition

Devant la presse en novembre, l›OCVS avait indiqué que dans son dossier, la Rega ne mettait à disposition qu’un seul hélicoptère, son appareil basé à Sion. Celui-ci «n’entre donc pas en compte pour le sauvetage dans le Haut-Valais pour des raisons géographiques et n’est pas suffisant pour ‹couvrir les besoins dans le Valais romand (deux appareils en très haute saison)» .

Pour l’organisation, une multiplication d’acteurs n’est pas souhaitable car elle «complexifierait le dispositif en matière de sécurité, de qualité et de travail administratif». Mais surtout: «l’ajout d’une compagnie n’apporte aucune plus-value pour les patients», soulignait-elle.

Mercredi, la Rega relève qu’outre son hélicoptère basé à Sion, elle avait indiqué mettre à disposition ses 14 bases, dont six permettent d’atteindre le Valais en six à treize minutes de vol. Chaque base est occupée 24/24 par un médecin, un pilote et un ambulancier, relève David Suchet.

Pour «une procédure équitable»

Le dispositif valaisan de sauvetage héliporté était jusqu’ici déjà l’affaire d’Air-Glaciers et Air Zermatt. Mais en septembre 2020, le Tribunal fédéral a admis un recours de la société Héli-Alpes et a enjoint le canton d’organiser un appel d’offres pour attribuer les autorisations d’effectuer des vols de sauvetage.

Un appel d’offres qui a été lancé début 2022 par l’OCVS. Celle-ci a adressé un courrier à toutes les compagnies qu’elle a pu recenser en Suisse et quatre dossiers ont été déposés dans le délai imparti: Héli-Alpes avec la Rega, la Rega, Air-Glaciers et Air Zermatt. Seuls les dossiers des trois derniers acteurs remplissaient les critères d’éligibilité contenus dans le cahier des charges.

Le recours de la Rega concerne la décision de l’OCVS et ne se réfère pas à un dossier en particulier, précise encore le porte-parole de la Rega. Celle-ci ne souhaite pas «supplanter les autres organisations», mais demande «une procédure équitable» pour renforcer le dispositif valaisan de sauvetage.

