2120 missions héliportées – La Rega enregistre un triste record en juillet Jamais la Rega n’avait enregistré autant de vols en l’espace d’un seul mois, affirme dimanche son directeur Ernst Kohler.

La Rega a effectué 2120 missions héliportées le mois dernier, un triste record pour un mois de juillet (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Rega a enregistré en juillet 2022 un nombre mensuel record de vols. Au total, la garde aérienne suisse de sauvetage a effectué pas moins de 2120 missions héliportées le mois dernier.

Jamais la Rega n’avait enregistré plus de 2000 vols en l’espace d’un seul mois, affirme dimanche son directeur Ernst Kohler dans les titres de Tamedia en ligne. Le dernier pic représente 33% de plus que la moyenne pour juillet des cinq dernières années.

Voici dix ans, 1000 missions par mois constituaient un chiffre remarquable, selon M. Kohler. En 2021, la Rega a déjà connu une année record, qui sera très vraisemblablement à nouveau battue en 2022.

Au cours des derniers six mois, les hélicoptères de la Rega ont déjà au compteur 25% de vols supplémentaires par rapport à la même période en 2021. Une évolution que M. Kohler explique non seulement par le boom de la randonnée et de l’alpinisme après à la pandémie, mais aussi par la fonte du permafrost, qui rend les chutes de pierres plus fréquentes.

ATS

