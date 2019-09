La région de Grandson voit aussi l’énergie en vert

Mercredi, les habitants des communes de Bonvillars (de 8h à 10h), de Champagne (10h30 à 12h30) et de Grandson (14h30 à 18h30) vont pouvoir savoir si la consommation d’énergie de leur appartement ou de leur maison est dans le vert ou dans le rouge. Le bus Equiwattmobile, ses conseillers, ses appareils de mesure et ses ampoules dernier cri, sera en tournée toute la journée, avec pour objectif de sensibiliser et de toucher tous les publics de la région.

Ces communes sont moins faciles d’accès pour des gros programmes

Plus qu’une énième opération de sensibilisation isolée, il s’agit en fait d’une des incarnations du programme «Région-Énergie», lancé en 2017 dans les communes entourant Bonvillars. Une déclinaison fédérale allégée des déjà connues «Cités de l’énergie» et destinée spécifiquement aux communes rurales ou périurbaines. «Ce sont des espaces moins faciles d’accès pour des gros programmes de transition énergétique, mais tout à fait propices à des mesures spécifiques ou à des études», explique Christine Leu, en charge du Développement régional à l’ADNV.

Le programme a notamment permis de faire un inventaire des ressources à disposition, de monter un fonds pour le développement durable, d’organiser plusieurs opérations de sensibilisation comme celle de mercredi, et d’identifier par exemple des toits ou des quartiers susceptibles d’accueillir des installations solaires ou de chauffage à distance. Plusieurs projets sont en cours. Dans l’optique d’améliorer la mobilité douce, les «points noirs» des itinéraires du périmètre ont en outre été étudiés. L’heure est au bilan, indique l’ADNV, et à une éventuelle demande de prolongation à l’Office fédéral de l’énergie.