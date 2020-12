Reconnaissance internationale – La région de Sainte-Croix entre au Patrimoine culturel immatériel Les savoir-faire en mécanique d’art et mécanique horlogère ont rejoint ce mercredi après-midi la Fête des vignerons sur la liste représentative tenue par l’Unesco. Frédéric Ravussin DÉVELOPPEMENT SUIT

Aujourd’hui, la mécanique d’art se transmet surtout par compagnonnage. OLIVIER ALLENSPACH – A

L’affaire n’a pas fait l’ombre d’un pli. Sa résolution s’est révélée infiniment plus simple que les mécanismes complexes qui animent les boîtes à musique, automates et autres machines à rêves manufacturés à Sainte-Croix et L’Auberson depuis deux siècles pour les premiers, plusieurs décennies pour les autres. Peu avant 16 h, l’Unesco a inscrit ce mercredi les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette inscription met en valeur une tradition vivante emblématique que l’on retrouve tout au long de l’arc jurassien franco-suisse, de Genève à Schaffhouse pour sa partie helvétique. La candidature portée par les deux pays a été considérée comme exemplaire par l’Unesco pour sa mise en évidence de l’importance du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier.

«Cette inscription confirme le statut de pôle d’excellence dans les métiers liés à l’artisanat d’art», s’est réjouie Séverine Gueissaz, du Centre international de la mécanique d’art à Sainte-Croix, par ailleurs cheville ouvrière de ce dossier international.

«Cette inscription met en lumière l’histoire de toute une région.» Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix

Les artisans n’ont pas attendu cette reconnaissance internationale pour collaborer, mais elle ouvre tout de même des perspectives renforcées de développement et de collaboration. «Elle met en lumière l’histoire de toute une région, de plusieurs générations d’artisans», s’est pour sa part réjoui Cédric Roten. Pour le syndic, elle tombe surtout à point nommé. Soit au moment où Sainte-Croix a lancé plusieurs projets destinés à perpétuer cette tradition. La localité du Balcon du Jura vaudois compte en effet bientôt rassembler sous un seul et même toit trois riches collections d’objets mécaniques, mais aussi assurer la transmission de ce savoir-faire dont elle est fière, via la consolidation d’une formation en mécanique d’art (la FEMA) lancée voilà trois ans par trois maîtres artisans.

Sainte-Croix rejoint Vevey

L’inscription du savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco vient ajouter une cinquième ligne au «palmarès» suisse, inauguré par l’entrée de la Fête des vignerons de Vevey dans ce cercle de reconnaissance internationale en décembre 2016. Les trois autres représentants suisses sont pour l’heure le Carnaval de Bâle, la gestion du danger d’avalanche (dossier international, car helvético-autrichien) et les Processions de la Semaine sainte à Mendrisio.

Ce patrimoine culturel immatériel se distingue du Patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Unesco, dont font par exemple partie les Terrasses de Lavaux et l’Urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et Le Locle.