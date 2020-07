Litige résolu – «La Région Nord vaudois» signe un accord avec son ancienne cheffe Le journal édité à Yverdon-les-Bains et Caroline Gebhard annoncent avoir trouvé un accord au litige qui les opposait. Les termes de l’entente resteront confidentiels. Sébastien Galliker

Arrivée en décembre 2017 à la tête de «La Région», Caroline Gebhard avait quitté le titre fin juin 2019. Jean-Christophe Bott

L’affaire avait fait grand bruit au début de l’été dernier. Comme lors des enterrements en période de coronavirus, elle vient de se terminer dans l’intimité des familles. «La Région Nord vaudois» et son ancienne rédactrice en chef, Caroline Gebhard, ont annoncé, mardi, avoir trouvé un accord au litige qui les opposait. Pour rappel, fin juin 2019, la journaliste était partie avec fracas, sur fond de mécontentement de la Municipalité d’Yverdon concernant la ligne éditoriale du journal.

«La Région» déclare que Mme Gebhard est une excellente professionnelle, qui a toujours placé l’indépendance journalistique comme priorité dans son travail. En outre, Mme Gebhard s’est énormément investie et a fait un travail d’excellente facture pour le titre. Son départ n’est aucunement lié à des manquements professionnels de quelque nature que ce soit», mentionne le communiqué laconique, mettant un terme à l’histoire. «La Région» note encore que son nombre d’abonnés a augmenté sous sa direction, de même que l’audience du titre en ligne. En clair, l’honneur de celle qui travaille désormais pour «La Côte» est lavé.

Accord secret

«Elle a été sous le feu de certaines critiques de son ancien employeur dans la tempête médiatique liée à son départ, mais ses qualités de journaliste ne sont pas remises en cause. Cela lui permet d’aller de l’avant», se réjouit Raphaël Mahaim, avocat de Caroline Gebhard. Quelle est la teneur de l’accord obtenu en conciliation avant le jugement de la Chambre patrimoniale du canton? Les deux parties ne pipent mot sur la question, mais le montant en jeu était supérieur à 100’000 francs. Le licenciement était-il abusif? «Vu l’accord signé, la justice n’aura pas à trancher cette question», répond l’avocat.

«Vu l’accord signé, la justice n’aura pas à trancher la question du licenciement abusif» Raphaël Mahaim, avocat de Caroline Gebhard

Son nouveau chef, Raphaël Pomey, ayant aussi récemment quitté le navire après la suppression de cinq postes de travail suite à la chute de la publicité, «La Région Nord vaudois» espère désormais voguer sur des eaux plus calmes. «On est contents de cet accord réjouissant les deux parties et de pouvoir se concentrer sur l’urgence liée aux conséquences de l’épidémie du Covid-19», relève Charles Muñoz, avocat du journal.