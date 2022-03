Économie régionale – «La Région» reprend le «Journal de Vallorbe» En difficulté, l’hebdomadaire s’est approché du quotidien nord-vaudois. La solution trouvée se concrétisera à compter du 1er avril. Frédéric Ravussin

Le «Journal de Vallorbe» sera inséré dans les pages de «La Région Nord vaudois». ANETKA MÜHLEMANN

C’est une histoire plus que centenaire qui continue. Différemment, mais qui continue. «La Région Nord vaudois» a annoncé qu’elle reprenait la destinée de la «Feuille d’avis et Journal de Vallorbe et environs».

À compter du 1er avril, l’hebdomadaire dont le premier numéro a été publié le 19 juillet 1899 sera inséré dans les pages du quotidien installé à Yverdon-les-Bains.

«Nous avons trouvé un accord qui satisfait tout le monde. Je suis très content pour les Vallorbiers et les habitants de la région que la continuité du journal soit ainsi assurée», souligne Richard Künzli, propriétaire avec son épouse Georgina de l’Imprimerie de Vallorbe, où l’hebdomadaire est mis sous presse.

Rédacteur en chef de «La Région Nord vaudois», Tim Guillemin abonde dans ce sens: «Nous sommes pleinement conscients de ce qui fait la spécificité de ce titre et nous n’allons pas chambouler les habitudes des lecteurs qui aiment «éplucher» leur journal, dénicher la date du prochain loto, décortiquer les petites annonces ou encore trouver les horaires des commerces. Et les sociétés locales pourront toujours apporter leur contribution.»

C’est le «Journal de Vallorbe» qui, faisant face à certaines difficultés financières, s’est approché de son grand voisin. «Et tout le monde y a trouvé son compte puisqu’ils peuvent ainsi renforcer leur présence dans la région», note Richard Künzli. Pour ce faire, «La Région» va du reste ouvrir un bureau à Vallorbe.

L’imprimerie reste indépendante

À noter que cette reprise ne concerne pas l’Imprimerie de Vallorbe, qui poursuivra quant à elle son chemin de son côté en restant totalement indépendante.

À en croire Tim Guillemin, la transaction n’indique pas non plus une quelconque «volonté expansionniste» de La Région SA. «Je rappelle que ce sont eux qui sont venus vers nous. Maintenant, si d’autres titres sont demandeurs, on s’assied volontiers à une table pour en discuter.»

