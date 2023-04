Les interventions de l’État sur les marchés immobiliers ont parfois des conséquences complexes ou inattendues. La régulation des loyers dans le canton de Genève, par exemple, est particulièrement ambitieuse: la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) impose un contrôle des loyers de 3 ans minimum lorsqu’un propriétaire rénove ou transforme un logement au-delà de l’entretien courant. Et pourtant, la ville de Genève a enregistré la plus forte hausse des loyers du marché parmi les grandes villes suisses depuis le début du millénaire. Comment est-ce possible? La loi manque-t-elle donc sa cible?

«La ville de Genève affiche en effet la plus grande disparité entre loyers du marché et loyers des baux en cours.» Corinne Dubois, membre de Wipswiss, Senior Economist chez Wüest Partner

Selon une récente étude parue dans la dernière édition de l’«Immo-Monitoring» de Wüest Partner, les effets de la LDTR sont plus complexes: si les loyers du marché ont fortement augmenté à Genève, les loyers effectivement payés par les locataires (loyers de baux en cours) sont bien moins élevés. La ville de Genève affiche en effet la plus grande disparité entre loyers du marché et loyers des baux en cours (34% à Genève, contre 18% à Zurich et 14% à Lausanne).

Objectif atteint?

La LDTR atteint donc son objectif pour les ménages locataires qui occupent leur logement depuis plusieurs années («insiders»): ils paient un loyer largement inférieur au niveau du marché. Pour ceux qui sont actuellement à la recherche d’un logement («outsiders»), c’est plus compliqué. Ils doivent souvent consacrer plus d’un tiers de leur revenu aux frais du logement. Autre conséquence: les locataires qui paient un loyer nettement inférieur au niveau du marché restent plus longtemps dans un logement plus grand que nécessaire. Cela aggrave la pénurie déjà bien sensible de grands logements.

Finalement, on constate que la probabilité qu’un logement soit rénové est plus faible à Genève que dans les autres grandes villes (12% seulement à Genève contre 31% à Zurich), avec pour conséquence un parc de logements locatifs plus vétuste et en moins bon état.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.