Carte blanche - La réhabilitation du major Davel, une affaire bernoise

L’idée de réhabiliter le major Davel a été lancée à la fin de l’année dernière au Grand Conseil vaudois par le député et avocat Vert Raphaël Mahaim. Il propose ce geste juste avant de quitter le parlement vaudois pour le Conseil national, où Daniel Brélaz lui laisse sa place.

L’an prochain, cela fera trois cents ans que Jean Daniel Abraham Davel a commis le crime d’avoir tenté un soulèvement contre l’envahisseur bernois, qui s’était diablement incrusté. En 1723, le major mobilise 600 hommes pour libérer le Pays de Vaud, alors que les baillis, ces représentants de la puissance occupante, sont justement réunis à Berne. À Lausanne, ville alors bernoise, Davel se fait arrêter et juger par un tribunal local, condamner à mort et étêter, dans sa 53e année.

«C’est à l’actuel Canton de Berne de réhabiliter le major Davel, car ce n’est finalement pas une affaire vaudoise.»

Raphaël Mahaim demande la création d’une commission d’historiens pour rassembler toutes les connaissances sur notre héros cantonal. Ensuite, le parlement voterait une réhabilitation. La Fête des Vignerons revient tous les vingt ans environ. La demande de réhabilitation de Davel semble revenir à peu près tous les vingt-cinq ans: en 1998, les vétérans de la société d’étudiants Zofingue et un groupe d’élus vaudois s’y étaient mis. Luc Recordon, Daniel Brélaz et Jacques-André Haury, pour ne citer qu’eux, étaient de la partie. Le Tribunal cantonal était prié de blanchir Davel, mais il rejeta la requête sans vraiment entrer en matière.

Un exemple pour 2022

Cette fois, c’est au gouvernement et au parlement vaudois que se pose la question d’une réhabilitation plus politique que judiciaire. L’auteur de la proposition voit en Davel un exemple de «désobéissance civile pacifique». Certains ont déjà répondu. Le président de la Ligue vaudoise, Félicien Monnier, est contre. L’ancien constituant socialiste Jacques Vallotton est pour. Relevons qu’aucun PLR n’a signé la motion Mahaim, contrairement à quelques UDC, de nombreux Verts, dont le candidat au Conseil d’État Vassilis Venizelos, quelques centristes, et un seul socialiste. Le débat, très binaire, va peut-être exciter le landerneau.

Une troisième voie est pourtant possible. Revisitons l’histoire, oui, mais pas qu’à moitié. Considérons d’abord qu’en 1723 les juges lausannois œuvraient sous la domination d’un pouvoir entièrement détenu par Berne. C’est donc à l’actuel Canton de Berne de réhabiliter le major Davel, car ce n’est finalement pas une affaire vaudoise. Dans la lettre qu’il écrira au Conseil exécutif bernois (gouvernement), le Conseil d’État vaudois, conseillé par une horde de juristes clairvoyants, n’aura pas de peine à démontrer la pertinence de cette démarche. Et l’ancien pays sujet demandant des comptes à son ancien maître, ça aura plus de gueule qu’un simple débat valdo-vaudois.

N’oublions pas le pillage

Ensuite, et surtout, il ne faudra pas se limiter à faire reconnaître que notre héros méritait une issue plus clémente qu’un raccourcissement. Exigeons d’emblée la restitution du trésor de la cathédrale de Lausanne, piqué par les Bernois à leur arrivée, il y a bientôt cinq siècles: tapisseries, vaisselle, statues en or, habits liturgiques et le marbre noir de l’autel. Les Bernois d’aujourd’hui finiront bien par céder sur une des deux revendications.

La dernière fois que le retour de ce précieux butin a été exigé, c’était il y a une vingtaine d’années. L’État de Vaud n’avait pas les moyens de le conserver et de l’exposer, disait-il. Mais aujourd’hui, rien que sur le site de Plateforme10, il y aurait de quoi faire.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d'Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

