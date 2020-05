Éditorial – La relance viendra de la droite. Ou pas Si la crise économique provoquée par le coronavirus se révèle aussi violente qu’annoncé, la politique «des petits pas» risque de laisser du monde sur le bord de la route. Opinion Renaud Bournoud

Si la crise économique provoquée par le coronavirus se révèle aussi violente qu’annoncé, la politique «des petits pas» risque de laisser du monde sur le bord de la route. Un remède plus musclé serait mieux indiqué. Les moyens sont là. Avec son triple A, l’État de Vaud peut financer un plan de relance ambitieux. Mais a-t-on le personnel politique pour mener à bien cet exercice particulier?

Au sujet de la relance, Nuria Gorrite déclarait en avril dans nos colonnes: «Nous devons avoir un débat parlementaire, démocratique, sur ce choix. Nous ne pouvons pas engager l’argent public de manière massive par seule voie d’arrêté du Conseil d’État.» Les milieux patronaux ont déjà pointé la pingrerie du ministre des Finances et l’attentisme de celui de l’Économie. Tous deux PLR. La présidente socialiste du gouvernement a donc beau jeu de laisser la droite ferrailler avec ses propres conseillers d’État.

«Sur le papier, la droite vaudoise a les atouts pour prendre en main la relance. Seulement elle est divisée.»

Sur le papier, cette droite vaudoise a les atouts pour prendre en main la relance: une majorité au Grand Conseil et MM. Leuba et Broulis à la tête de l’Économie et des Finances du Canton. Seulement elle est divisée. C’est d’ailleurs ce qui a permis à la gauche de placer quatre élues au gouvernement.

Certes, le PLR et l’UDC ont cosigné un communiqué avec quelques mesures pour l’économie. Mais ce texte tient plus du cache-misère que d’un programme commun. Entre une droite protectionniste qui en appelle à la préférence nationale pour sortir de la crise et une droite libérale qui rappelle que 1franc sur 2 est gagné à l’étranger, il y a un monde. Les deux partis bourgeois s’apprêtent à se déchirer sur l’initiative de limitation soumise au vote le 27 septembre. Et puis il ne faut pas oublier qu’une partie de la droite a pris conscience des enjeux climatiques. Ce qui s’illustre, notamment, par l’avènement des Vert’libéraux.

En résumé, nous avons un ministre des Finances radical près de ses sous, un ministre de l’Économie libéral dont le bilan est devant lui et trois partis qui ne partagent simplement pas les mêmes valeurs. Pas sûr que ce patchwork de droites se trouve une ambition commune pour le Canton.