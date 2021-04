Spectacle en streaming – La relève de la danse s’invite dans votre salon Les deux nouvelles créations de la Cie Marchepied seront diffusées ce week-end en direct depuis Sévelin 36, à Lausanne. Natacha Rossel

Corinne Rochet et Nicholas Pettit signent la chorégraphie de «Soon». Cie Le Marchepied/DR

Privée de spectateurs, la relève de la danse a besoin de se frotter à la réalité du plateau, dans des conditions certes chamboulées. Ce week-end, quatre interprètes fraîchement diplômés, en stage d’insertion professionnelle à la Cie Marchepied à Lausanne, dévoileront le fruit de leurs expérimentations scéniques en streaming. Même si, comme le soulignent Corinne Rochet et Nicholas Pettit, directeurs de la compagnie, la pratique se trouve «aux antipodes de nos principes».

En direct depuis les planches du Théâtre Sévelin 36, les quatre interprètes (Léna Bagutti, Jasmin Sisti, Neil Höhener et Calvin Tak Chi Ngan) présenteront leur travail sous la forme d’un diptyque. Le premier volet, «En avant», signé par le chorégraphe français Yann Lheureux, explore la notion de temps, dans l’idée que passé, présent et futur se nourrissent plutôt que de se contredire. La seconde partie de la soirée sera placée sous le signe de la chaleur avec «Soon», pièce composée par Corinne Rochet et Nicholas Pettit. À travers l’écran, les interprètes révéleront «l’ardeur des sens».

