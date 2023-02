Projet d’hôtel à Morges – La renaissance de la Fleur du Lac se fait attendre Entre opposition aux travaux, tentative de vente et propriétaires discrets, l’avenir de l’hôtel-restaurant morgien paraît incertain. Lucas Philippoz

Construit en 1955, l’hôtel quatre étoiles et son restaurant à deux pas du Léman sont comme laissés à l’abandon. LUCAS PHILIPPOZ

Quand la Fleur du Lac éclora-t-elle à nouveau? C’est la question que sont amenés à se poser quelques-uns des badauds qui, flânant sur les quais de Morges, passent devant des portes fermées et une terrasse désertée. Construit en 1955, l’hôtel quatre étoiles et son restaurant à deux pas du Léman sont comme laissés à l’abandon. Les gérants avaient annoncé en juin 2019 que le bâtiment, qui ne répond plus aux normes de sécurité incendie notamment, serait rasé l’année suivante. À sa place naîtrait un complexe hôtelier moderne, avec spa, piscine intérieure et parking souterrain. Le nombre de chambres serait doublé pour atteindre les 60 au minimum.