Festival Cinéma Jeune Public – La rencontre pour les petits «prend soin du monde» en ligne Pour sa 6e édition, la manifestation pour les enfants offre des films du monde entier sur la nature. Tour d’horizon des courts métrages en compétition. Adrien Kuenzy

Dans «Ah ces p’tits humains», le Français Romain Gautreau imagine un ours qui s’embarrasse des technologies humaines. DR

Et si l’art n’avait pas d’âge? Pour sa 6e édition, en ligne à cause d’on sait quoi, le Festival Cinéma Jeune Public a misé sur l’universel rassembleur pour concevoir sa programmation. «Prendre soin du monde», son thème décentre autant qu’il fait prendre conscience du grand tout, de ce qui nous lie à l’univers. Ici pas de frontière entre l’être humain et la nature, ni entre les générations, donc.

Les films, de toutes les nationalités, agissent en déclencheurs, à commencer par le long métrage d’ouverture, «Le Garçon et le monde» du Brésilien Alê Abreu. On y suit un gosse qui part à la recherche de son papa, disparu du village. Son voyage, profond et formateur, l’ouvrira autant aux affres du rythme effréné qu’on trouve dans les grandes métropoles qu’à l’étendue de sa propre vie intérieure; pour le public, c’est la redécouverte d’un sol qui pourrit, à travers le regard optimiste de l’innocence. De la même manière, le début de «Swarm Season», de la cinéaste américaine Sarah J. Christman, brille de mille feux lorsqu’une jeune fille aide sa mère à élever des abeilles sauvages, avant de plonger dans la noirceur de l’espace intersidéral ou du fond des océans.

La nature en éveil

La trentaine de courts métrages internationaux représente cette année la majeure partie de la programmation. L’imagination des créateurs s’infiltre dans tous nos sens. Les histoires étant littéralement servies par la forme. Parmi les premières suisses, le dessin animé «Island» des Allemands Max Mörtl et Robert Löbel est aussi simplissime que savoureux. Sur une île, animaux, plantes et volcans en éruption poursuivent leur petit bonhomme de chemin jusqu’au jour où les sons qu’ils produisent composent une musique commune, avant le bouquet final.

De l’émerveillement à l’écoute du bruissement des feuilles dans «Nature» d’Isis Leterrier (2019). Tant Mieux Productions

«Nature» d’Isis Leterrier, créé en animation en volume – à l’image de «Ma vie de Courgette» de Claude Barras – n’échappe pas à la sensation d’immersion en eaux joyeuses, au milieu d’êtres volants qui s’accrochent aux feuilles en prenant garde de ne pas déranger leurs voisins, respectant un équilibre qui semble naturel. Chaque frottement devient un détail à l’importance immense, à la fois perdu dans l’univers et relié à une petite histoire. Finalement «Earthfall» de la Norvégienne Simone Hooymans, met en récit un lyrisme encore plus enchanteur, à travers une nature qui s’éveille pour ensuite sombrer dans les ténèbres du capitalisme et des guerres.