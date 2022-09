Le pape François laisse entendre qu’il pourrait «renoncer». L’Église catholique va-t-elle se retrouver avec un deuxième «pape émérite»?

Il a conscience qu’il n’a pas des forces illimitées. Il dit «l’âge pèse», ou «quand je vais sentir que ce sera le moment, je m’en irai». Ou parfois «quand Dieu me dira d’arrêter, etc.» Ce que cela semble signifier, c’est que lorsque les médecins lui diront que ce n’est plus possible, il prendra la décision. Tant que l’on reste dans un système qui amène le Conclave à désigner des personnalités plutôt âgées, l’idée de la «renonciation» prendra de l’importance. Elle pourrait même faire l’objet d’un nouveau canon qui la codifie avec plus de précision. Et c’est bien: cela contribue à un certain «État de droit» dans l’Église.