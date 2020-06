Washington – La rénovation de l'ambassade de Suisse aux USA critiquée Le contrôle fédéral des Finances demande des comptes au projet global de rafraîchissement de la représentation diplomatique helvète en terres américaines.

L’ambassade de Suisse à Washington est abrité par ce monument historique. KEYSTONE 1 / 1

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) critique le projet de rénovation de la chancellerie de l'ambassade de Suisse à Washington. Il s'étonne d'un doublement des coûts en trois ans et ne comprend pas la décision de procéder à une rénovation complète.

Dès le début du projet, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a décidé de procéder à une rénovation de grande ampleur dans le respect de la conservation d'un monument historique. Il n'y a pas de variantes, ni d'informations concrètes sur les coûts liés à cette décision, écrit le CDF dans un rapport publié lundi.

Aucune analyse de fond sur le potentiel du bâtiment n'a été effectuée pour ce projet. En outre, le changement d'un projet d'entretien à un projet de rénovation globale ne peut être expliqué de manière concluante.

Manque de transparence

Une telle décision doit pourtant être prise de manière consciente, être largement soutenue et documentée, regrette l'organe de contrôle. Il n'y a pas de base permettant de comprendre si la Suisse peut se permettre de tels travaux. Ce manque de transparence est problématique, car il signifie qu'on a manqué une décision stratégique consciente.

Le CDF ne comprend pas non plus l'évolution des coûts. Entre 2015 et 2018, le projet est passé de sept à quatorze millions de francs, montant du crédit actuellement sollicité. Une telle hausse dans la phase de l'avant-projet – plus du double en trois ans – n'est pas compréhensible en tous points pour le CDF.

L'occupation de l'espace n'est par ailleurs pas planifiée efficacement. Ainsi, l'annexe vitrée reposant sur un nouveau concept prévoit trop de surface par rapport au programme d'utilisation de l'espace établi par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Les services d'Ignazio Cassis se sont basés sur l'état actuel d'occupation du bâtiment. L'OFCL a fait de même, sans tenir compte d'un «programme d'utilisation de l'espace» élaboré en 2016, qui prévoyait des surfaces moins grandes. Toutefois, le CDF estime que la coopération entre les deux instances est généralement bonne.

Oeuvre d'un architecte genevois

Dans sa prise de position, l'OFCL se dit en accord avec les recommandations du Contrôle fédéral des finances. Il juge toutefois problématique que le CDF se penche sur sa collaboration avec le DFAE alors que le projet est en cours et plus précisément dans sa phase préliminaire. Le DFAE souligne pour sa part que les faiblesses et les doublons avaient été identifiés et en partie corrigés.

La chancellerie a été conçue par l'architecte new-yorkais William Lescaze (1896-1969), né à Onex (GE) et émigré aux Etats-Unis en 1920. Elle a été construite en 1959 et n'est protégée ni en Suisse ni aux Etats-Unis comme monument historique.

La rénovation a commencé l'automne dernier et doit durer jusqu'en 2022. La chancellerie a été relocalisée provisoirement et continue de fonctionner.

( ATS/NXP )