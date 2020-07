Trafic ferroviaire – La rénovation du tunnel du Lötschberg débute en septembre Le tunnel qui passe sous la chaîne alpine du nord, entre Frutigen (BE) et Rarogne (VS), fera l’objet de travaux, en raison de plusieurs infiltrations d'eau et de sable.

Les travaux estimés à 15 millions de francs dureront de septembre à décembre. KEYSTONE

La rénovation du tunnel de base du Lötschberg devrait débuter en septembre et se finir à la mi-décembre. Les travaux qui font suite à plusieurs infiltrations d'eau et de sable ces derniers mois sont estimés à 15 millions de francs.

Le tunnel reste praticable sur une voie durant les quatre mois de la durée des travaux, indique lundi la compagnie ferroviaire dans un communiqué. Le projet, qui vise à créer une cavité souterraine pour y collecter l'eau et la boue avant de les canaliser hors du tunnel, est financé dans le cadre de la convention de prestations avec la Confédération.

Depuis février le trafic ferroviaire a été perturbé à plusieurs reprises, à chaque fois en raison d'infiltrations qui se produisaient sur le même tronçon à deux voies, entre Ferden (VS) et St-Germain (VS), à quelque 2,5 km du portail sud de Rarogne (VS). Les opérations de nettoyage se sont chiffrées à entre 2,5 et 3,5 millions de francs. Le tube est a été le plus durement touché et c'est celui qui sera fermé.

La construction d'une cavité souterraine d'une capacité d'au moins mille mètres cubes sur le côté est du tunnel devrait remédier définitivement à la situation

Solution temporaire

Pour l'heure, le BLS a installé des bassins de sédimentation en acier afin de recueillir eau et boue qui sont vidés une fois par semaine. Il surveille aussi la zone à l'aide de caméras et des inspections régulières sont effectuées. Par ailleurs, les trains doivent rouler à une vitesse réduite lorsqu'ils passent ces bassins. Ceux-ci resteront en service jusqu’à ce que BLS ait sa cavité à disposition.

Le tunnel de base du Lötschberg, ouvert en 2007, est un tunnel ferroviaire de 34,6 kilomètres de long qui passe sous la chaîne alpine du nord entre Frutigen (BE) et Rarogne (VS).

( ATS/NXP )