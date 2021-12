Immeubles vaudois – La rénovation, l’arme absolue contre le réchauffement Le bâtiment génère un tiers des émissions de CO₂. C’est trop, selon le Canton. Des pistes, débattues en public, sont livrées dans un ouvrage de l’État. Claude Beda

Pour rénover leurs anciens bâtiments à l’échelle communale, Morges et Vevey vont s’inspirer de l’exemple pionnier d’Onex (GE). DR/État de Vaud

«La construction constitue notre levier le plus important pour atteindre la neutralité carbone», lance Béatrice Métraux, conseillère d’État en charge de l’Environnement. À l’heure de l’urgence climatique, le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation d’énergie et environ un tiers des émissions de CO₂. C’est trop, selon le Canton. Qui livre ses pistes dans l’ouvrage «Jalons 14 Vivre Plus Mieux», débattues lors d’une conférence publique jeudi au parlement vaudois.

Le défi est considérable, à la hauteur de l’imposant parc immobilier vaudois. Il compte 180’000 bâtiments, dont quatre sur cinq ont été construits avant 1990 et deux sur trois sont encore chauffés aux énergies fossiles. «L’assainissement de l’existant constitue l’arme principale pour réduire l’impact environnemental», explique Yves Golay-Fleurdelys, adjoint au directeur général des immeubles et du patrimoine, directeur et corédacteur de la publication.