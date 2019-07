La rente à vie des conseillers d’État vaudois sera discutée

La fin des rentes à vie pour les membres des Exécutifs cantonaux est dans l’air du temps. Le Jura, Fribourg et le Valais viennent d’y renoncer. Vaud n’échappera pas au débat. Le député du POP Marc Vuilleumier a déposé mardi une motion intitulée «Abolition des rentes à vie pour les conseillères et conseillers d’État vaudois·es».

«Ces rentes sont anachroniques, explique le motionnaire popiste. Elles remontent à une époque où la loi sur la prévoyance professionnelle n’était pas encore en vigueur. Les élus étaient aussi plus âgés. Le Conseil d’État était alors la consécration d’une carrière.» Même le PLR genevois Pierre Maudet est d’accord. Le quadragénaire, qui vient de passer la date fatidique pour toucher sa rente, a affirmé sur le réseau LinkedIn qu’il était pour une réforme des rentes des ministres genevois.

Le texte déposé au Grand Conseil vaudois demande que les conseillers d’État soient assujettis au régime ordinaire de la Caisse de pensions de l’État de Vaud. Une mesure qui n’aurait pas d’effet rétroactif pour les ministres en place ni pour ceux qui bénéficient déjà d’une rente. «Le POP est attaché à la notion de droit acquis», précise Marc Vuilleumier. Ça tombe bien, l’ancien conseiller d’État socialiste Pierre Chiffelle vient de passer chez les popistes. «Effectivement, Pierre Chiffelle est régulièrement attaqué sur sa rente, notamment par le PLR. Mais lorsque l’on arrive avec une proposition pour abolir ce système, les partis gouvernementaux sont soudainement moins chauds», relève le motionnaire.

2,5 millions versés en 2017

Un coup d’œil aux signatures de la motion le confirme. Le texte a été paraphé par six députés Vert’libéraux, sept Verts, trois de l’Alliance du Centre et quatre d’Ensemble à Gauche. Pour les deux grands partis gouvernementaux, seuls deux socialistes et deux libéraux-radicaux ont apposé leur signature. «On voit une différence d’appréciation entre les députés membres d’un parti avec des conseillers d’État et les autres», note Marc Vuilleumier.

La présidente du Parti socialiste vaudois, Jessica Jaccoud, indique que le PS n’a pris connaissance de cette motion que lors de son dépôt: «Des discussions seront menées en interne pour nous déterminer sur cet objet.» Guy Gaudard, l’un des deux PLR à avoir signé la motion, note que ces histoires de rente «font partie des sujets tabous au Grand Conseil. Mais j’estime que c’est le bon moment pour les abolir. Certains élus finissent leur carrière assez jeune. Il faut mettre un cadre et arrêter avec ces principes sans limite.» Par contre, il n’est pas sûr que son opinion soit majoritaire au PLR.

Ces rentes ont un coût. En 2017, la Canton a versé 2,5 millions de francs à seize anciens conseillers d’État et à sept veuves. (24 heures)